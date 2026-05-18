Durante un servizio trasmesso in televisione, è stato svelato che alcuni Caf nella zona di Sesto San Giovanni facilitano l’assunzione clandestina di cittadini stranieri. Secondo quanto mostrato, per ottenere una falsa assunzione basta pagare una somma di circa 12 euro. La trasmissione ha evidenziato come queste pratiche illegali siano legate a un sistema di accordi tra soggetti coinvolti, senza fornire dettagli su eventuali indagini o responsabili specifici.

Il servizio andato in onda ieri sera nella trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal Coro, ci ha mostrato un caso che non è l’unico ma forse è una prassi messa in atto in molte zone del nostro Paese. A raccontare uno spaccato inquietante sul tema immigrazione, a telecamere nascoste, è stato Davide Ghebrial, responsabile di un Caf a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che pubblicizza anche sui social la sua florida attività perché vero intenditore dei documenti e dell’iter per un permesso di soggiorno. L’uomo, di origini egiziane, è infatti un esperto di «pratiche» per portare in Italia immigrati clandestini con l’aiuto di pseudo imprenditori compiacenti che dietro laute mazzette garantiscono una «falsa assunzione». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Così i Caf «importano» clandestini

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