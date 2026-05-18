Cosenza protagonista con il DigIT Export Day

Oggi a Cosenza, nel Palazzo dell’Economia, si è tenuta la tappa locale del Roadshow “DigIT Export Day 2026”. L’evento ha visto la partecipazione di aziende e professionisti interessati alle opportunità di digitalizzazione e internazionalizzazione. Durante l’incontro sono stati presentati programmi e strumenti per sostenere le imprese nel processo di esportazione. La manifestazione si inserisce in un calendario che coinvolge diverse città italiane con l’obiettivo di favorire la crescita delle imprese attraverso innovazione e tecnologia.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Oggi a Cosenza, presso il Palazzo dell’Economia, si è svolta la tappa cosentina del Roadshow “DigIT Export Day 2026”. L’evento dedicato all’export digitale è stato organizzato dalla Camera di commercio di Cosenza in collaborazione con Promos Italia, Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione delle Imprese. Il DigIT Export Day è parte del roadshow nazionale che quest’anno coinvolge anche Ferrara e Milano e nasce per portare direttamente sui territori competenze e opportunità dedicate alla crescita internazionale delle PMI. Durante la giornata cosentina si è parlato di scenari internazionali, evoluzione delle imprese e opportunità legate a marketplace, e-commerce, social network e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cosenza protagonista con il DigIT Export Day ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunicato Stampa: Cosenza protagonista con il DigIT Export DayL'utilizzo dei marketplace risulta invece ancora in una fase iniziale: il 15,4% delle imprese è presente su marketplace B2C, il 30,8% li sta... Dalla digitalizzazione all’export, a Ferrara la prima tappa del ‘Digit Export Day’Sarà a Ferrara, martedì 14 aprile, la prima tappa del roadshow ‘Digit Export Day’: un’occasione per portare competenze, strumenti e confronto... Cosenza protagonista con il DigIT Export DayOggi a Cosenza, presso il Palazzo dell’Economia, si è svolta la tappa cosentina del Roadshow DigIT Export Day 2026. L’evento dedicato all’export digitale è stato organizzato dalla Camera di commerci ... adnkronos.com Comunicato Stampa: Cosenza protagonista con il DigIT Export DayCosenza, 18 Maggio 2026 - Oggi a Cosenza, presso il Palazzo dell’Economia, si è svolta la tappa cosentina del Roadshow DigIT Export Day 2026 . L’evento dedicato all’export digitale è stato organizza ... gazzettadiparma.it