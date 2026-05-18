Cos' è l' effetto silt out | l' incubo dei sub nelle grotte sottomarine

Le operazioni di recupero di quattro sub italiani morti nelle Maldive continuano, mentre si indaga sulle cause dell’incidente avvenuto durante un’immersione nelle acque di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica dell’incidente e sui rischi legati all’immersione in grotte sottomarine. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’accaduto, tra cui le circostanze che hanno portato alla tragedia, senza ancora fornire commenti ufficiali o ipotesi definitive.

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