Cos’è il Reggio Emilia Approach studiato anche da Kate Middleton

Il 13 maggio 2026, la Principessa del Galles si è recata a Reggio Emilia per un impegno ufficiale. È la prima visita all’estero da quando le è stata diagnosticata una malattia nel 2024. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative legate al metodo educativo conosciuto come Reggio Emilia Approach, studiato anche da Kate Middleton. La presenza della futura Regina consorte ha attirato l’attenzione di media e cittadini, interessati alla sua partecipazione e alle attività svolte durante la visita.

Che ci fa la Principessa del Galles in Emilia-Romagna? La futura Regina consorte del Regno Unito è arrivata a Reggio Emilia il 13 maggio 2026 per il suo primo impegno ufficiale all’estero dopo la malattia che le è stata diagnosticata nel 2024. Scopo della visita? Capire da vicino come funziona il Reggio Emilia Approach, il metodo pedagogico nato in Emilia-Romagna nel secondo dopoguerra e che oggi influenza l’educazione della prima infanzia in più di ottanta paesi. Ricordiamo che la Principessa guida la Royal Foundation Centre for Early Childhood, un centro che ha fondato nel 2021 con la convinzione, condivisa da molti ricercatori, che i primi cinque anni di vita siano determinanti per la salute mentale, le relazioni e le capacità cognitive di un individuo adulto. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Kate Middletons First Trip Since Cancer — Italy Gave Her a Heros Welcome!

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