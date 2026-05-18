Jannik Sinner viene descritto dai suoi avversari come un giocatore incredibilmente potente, paragonato a un martello pneumatico, un alieno o a un muro che colpisce palle a grande velocità. Le sue partite sono caratterizzate da una forza notevole e da un rendimento elevato, che spesso rendono difficile per gli avversari trovare una strategia efficace contro di lui. Quando si affronta Sinner, il confronto si rivela spesso una sfida impegnativa, anche per i tennisti più esperti.

Jannik Sinner continua a vincere, migliorarsi e battere record. La sua superiorità si può spiegare con numeri e statistiche, si può argomentare con approfondite analisi tecniche, o si può facilmente notare, pur senza essere esperti o appassionati di lunga data, guardandolo giocare. Un altro modo per provare a capire l’eccezionalità di Sinner e la sua quasi invincibilità (quest’anno ha vinto 36 partite su 38 giocate) è guardare cosa dicono di lui gli avversari, quelli che hanno il privilegio e il problema di giocarci contro. «Jannik ha la capacità di non avere punti deboli. È pazzesco il modo in cui riesce sempre a giocare al suo meglio. Sembra che tu debba guadagnarti ogni punto, ogni game. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa vuol dire giocare – e perdere – contro Jannik Sinner

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Torna REFE per fare il PROVINO dopo 5 mesi E... Fortnite ITA

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner è diventato ingiocabile al servizio: cosa vuol dire battere a 45 centimetri dalla rigaJannik Sinner ha realizzato il Sunshine Double vincendo Indian Wells e Miami, lo ha fatto senza perdere nemmeno un set.

Sinner perplesso dalla speciale classifica di Fonseca: “Il miglior dritto del circuito? Cosa vuol dire”Dopo il successo su Machac a Monte Carlo, Jannik Sinner risponde con eleganza alla speciale graduatoria stilata dal brasiliano e fa il punto sul...

Pochi giorni fa ha detto di non giocare per i record, ma solo per la sua storia. OGGI JANNIK SINNER HA FATTO IL CAREER GOLDEN MASTERS A SOLI 24 ANNI. A CASA SUA. E che storia PAZZESCA stai scrivendo giorno dopo giorno, volpe x.com

Vediamo così tante persone dire che lui è troppo un robot: Casper Ruud non è d'accordo con questa caratterizzazione e spera che più persone apprezzino il livello di gioco di Jannik Sinner reddit

Cosa resta da vincere a Jannik SinnerChiedersi cosa resti da vincere a Jannik Sinner potrebbe essere strana da porsi, visto che si parla di un tennista di 24 anni, ma Sinner sta facendo cose talmente mirabili da renderla sensata. Con la ... ilpost.it

ATP Roma, Rublev scherza su Sinner: Più vince più si avvicina a perderne una [VIDEO]Non sono certo eccitato di affrontarlo, ma è una buona occasione per mettermi in gioco ha detto Andrey Rublev su Jannik Sinner ... ubitennis.com