Cosa ne sarà di Ataf Mainiero | Così si rischia di perderla L' assessore | Linea è affidamento in house

La discussione sul futuro di Ataf mantiene alta la tensione tra le forze politiche in consiglio comunale. La questione riguarda l’affidamento del servizio di trasporto pubblico, con l’assessore che ha confermato l’intenzione di procedere con l’affidamento in house. La posizione di alcuni rappresentanti mette in dubbio la possibilità di mantenere la società attuale, mentre le opposizioni insistono sulla necessità di approfondimenti e di alternative. La questione si svolge nel contesto di un dibattito acceso tra maggioranza e minoranza.

Non si placa la tensione politica attorno al futuro di Ataf. Il tema dell’affidamento in house del servizio continua infatti a dividere maggioranza e opposizione, trasformando ancora una volta Palazzo di Città in un terreno di scontro acceso.La questione è tornata questa mattina al centro del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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