Cosa dovrebbe fare il nuovo sindaco per lo sviluppo economico? Le risposte al sondaggio

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sondaggio recente ha raccolto le opinioni dei cittadini sulle azioni che il nuovo sindaco dovrebbe intraprendere per favorire lo sviluppo economico locale. Tra le risposte più frequenti vi sono la valorizzazione delle attività già presenti e l’incoraggiamento alla nascita di nuove imprese. L’amministrazione comunale ha un ruolo limitato, ma può comunque adottare misure per sostenere la crescita del territorio, anche in presenza di vincoli e restrizioni.

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Valorizzare quello che esiste già e incoraggiare lo sviluppo di nuove forme imprenditoriali. Quello che un'amministrazione comunale può fare per sostenere la crescita economica del territorio di propria competenza è sicuramente limitato ma, nonostante gli evidenti vincoli, è altrettanto vero che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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