Cosa c’è alla base del caos sul derby romano

Il caos nel derby romano ha radici in un episodio avvenuto il 14 maggio 2000, quando la Lazio vinse una partita importante. Quel giorno si verificò un episodio che successivamente contribuì a intensificare le tensioni tra le due tifoserie. Negli anni successivi, sono stati registrati altri episodi di violenza e scontri tra i gruppi organizzati, accompagnati da incidenti e tensioni che si sono protratte nel tempo. La presenza di alcune iniziative e comportamenti contestati ha ulteriormente alimentato il clima di tensione attorno alla partita.

C’è un’immagine, risalente al giorno in cui la Lazio il 14 maggio del 2000 ha conquistato il suo secondo scudetto, che ancora oggi è nei ricordi di molti tifosi biancocelesti: c’è un commosso Gianpiero Galeazzi, giornalista noto anche per la sua fede laziale, che scende di corsa le scale del campo centrale del Foro Italico per dirigersi a piedi verso l’Olimpico e celebrare la vittoria del campionato della sua squadra. Quel giorno Galeazzi non era lì per caso: nel centrale, si stava disputando la finale tra Magnus Norman e Gustavo Kuerten per gli Internazionali d’Italia. Il video, rapportato all’attualità odierna, dimostra una cosa: la convivenza tra calcio e tennis nell’area del Foro Italico c’è sempre stata e non ci sono mai stati particolari problemi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Spostamento derby Roma-Lazio, cosa accadrà dopo il ricorso della Lega Serie A - RTL 102.5

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