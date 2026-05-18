Cortili Aperti 2026 a Roma | gratis da visitare il 24 maggio

Domenica 24 maggio 2026, a Roma, numerosi cortili nascosti saranno aperti al pubblico senza costi. L'iniziativa, alla sua XVI edizione, permette di visitare spazi generalmente chiusi al pubblico e poco conosciuti. Durante questa giornata, molte delle location apriranno le loro porte gratuitamente, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi insoliti nel cuore della città. L’evento si svolge in un giorno specifico e coinvolge diverse aree di interesse storico e architettonico.

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Domenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete. In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna “Cortili Aperti”, l’iniziativa che permette di entrare gratuitamente nei cortili e nei giardini privati di alcuni tra i palazzi più affascinanti del centro storico. Un evento unico, promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane, che trasforma la città in un museo diffuso e accessibile, svelando luoghi solitamente chiusi al pubblico e offrendo un punto di vista inedito sulla storia architettonica della Capitale. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi... 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mainz: Germany's WINE Capital You've Never Heard Of Riesling, Romans & Rhine Magic ADSI Puglia: domenica 24 maggio torna 'Cortili Aperti' nell’ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheLECCE - Domenica 24 maggio ADSI Puglia celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) per far c ... giornaledipuglia.com Cortili Aperti 2026 a Roma: gratis da visitare il 24 maggioDomenica 24 maggio 2026 Roma apre le sue porte più segrete.In occasione della XVI Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, torna ... funweek.it