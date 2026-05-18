Corteo per la Flotilla | Tornino sani e salvi i bolognesi fermati | VIDEO

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio, Bologna ha visto un nuovo raduno in piazza, questa volta in occasione della manifestazione dedicata alla Global Sumud Flotilla. L’evento si è svolto dopo il corteo mattutino organizzato per lo sciopero generale. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di liberare e assicurare il ritorno in sicurezza dei cittadini bolognesi fermati durante le operazioni della flottiglia. La piazza ha accolto i partecipanti con bandiere e slogan, mentre le forze dell’ordine monitoravano la situazione.

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Dopo il corteo mattutino per lo sciopero generale, Bologna torna in piazza nel tardo pomeriggio per la Global Sumud Flotilla. Circa quattro-cinquemila persone sono partite alle 19 da piazza Maggiore, ribattezzata dai manifestanti "piazza Gaza", per poi percorrere via Ugo Bassi, via San Felice e i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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