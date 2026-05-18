Corteo per la Flotilla | Tornino sani e salvi i bolognesi fermati | VIDEO
Nel tardo pomeriggio, Bologna ha visto un nuovo raduno in piazza, questa volta in occasione della manifestazione dedicata alla Global Sumud Flotilla. L’evento si è svolto dopo il corteo mattutino organizzato per lo sciopero generale. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di liberare e assicurare il ritorno in sicurezza dei cittadini bolognesi fermati durante le operazioni della flottiglia. La piazza ha accolto i partecipanti con bandiere e slogan, mentre le forze dell’ordine monitoravano la situazione.
Dopo il corteo mattutino per lo sciopero generale, Bologna torna in piazza nel tardo pomeriggio per la Global Sumud Flotilla. Circa quattro-cinquemila persone sono partite alle 19 da piazza Maggiore, ribattezzata dai manifestanti "piazza Gaza", per poi percorrere via Ugo Bassi, via San Felice e i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sullo stesso argomento
Israele ferma la Flotilla, in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEONella serata di giovedì 30 aprile, migliaia di persone si sono radunate in Piazza Nettuno a Bologna per esprimere solidarietà agli attivisti della...
Leggi anche: Mamma e figli scomparsi ritrovati sani e salvi. La Procura: «Non possiamo dire dov'erano»
A Roma la mobilitazione per la Global Sumud Flotilla si sposta in corteo. Durante la giornata di sciopero generale nazionale indetta dall’Unione sindacale di base, la stessa ha annunciato una nuova iniziativa nella Capitale dopo l’intercettazione della Flotilla - Facebook facebook
Flotilla, 'tre marchigiani tra sequestrati da Israele al largo di Cipro'. Coordinamento Marche per la Palestina, corteo di solidarietà ad Ancona #ANSA x.com
FOTO | A Bologna il corteo per la Flotilla, stazione blindata. Usb: Ennesimo atto criminale di IsraeleIl corteo, promosso dall'Usb, protesta contro i Governi della guerra, ma anche contro ogni ambiguità sul tema del riarmo. E il nuovo blocco della Flotilla è un ennesimo atto criminale ... dire.it
Flotilla: corteo a Firenze protesta per intercettazione di imbarcazioni verso Gaza'Fermiamo il sionismo con la resistenza' è lo striscione che ha aperto questo pomeriggio a Firenze il corteo che da piazza della Signoria si dirige in piazza Santa Croce attraversando, con un giro dai ... ansa.it
Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona reddit