Corso Garibaldi perde ancora pezzi | ha chiuso Falconeri
Corso Garibaldi perde altri negozi, con Falconeri che ha appena chiuso i battenti. Il tratto di strada presenta ora vetrine vuote e locali sfitti, alcuni dei quali sono stati abbandonati senza segni di attività recenti. La chiusura di Falconeri si aggiunge a una serie di negozi che hanno deciso di lasciare questa zona nel corso degli ultimi mesi. La situazione di degrado e abbandono si fa sempre più evidente lungo il corso.
Corso Garibaldi continua a perdere pezzi tra vetrine vuote e negozi spariti senza lasciare traccia. La chiusura di Falconeri è solo l'ultimo tassello di un fenomeno che sta toccando il centro storico. Gli effetti sono evidenti in una delle zone specifiche della città, dove si può notare a vista. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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