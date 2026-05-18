Corsa Champions quattro squadre per due posti | tutte le combinazioni possibili
Le squadre di calcio di Serie A stanno affrontando l'ultima giornata del campionato, che determinerà le quattro qualificate alla prossima UEFA Champions League. Alla fine della stagione, saranno due le posizioni ancora da assegnare e quattro le squadre ancora in corsa per conquistare i posti disponibili. La classifica finale deciderà chi entrerà nel massimo torneo europeo, con le ultime partite che potrebbero cambiare le posizioni di vertice o di coda. La lotta è aperta e ogni risultato può essere decisivo.
Roma, 18 maggio 2026 - Il lungo cammino della Serie A è giunto alla sua ultima tappa, che decreterà quali squadre parteciperanno alla prossima Uefa Champions League. A novanta minuti dalla fine della stagione, quattro club sono ancora in lotta per contendersi gli ultimi due posti a disposizione per accedere al torneo europeo più ambito. Il Napoli ha certificato aritmeticamente la sua qualificazione nello scorso fine settimana, grazie ai tre punti maturati a Pisa, mentre la Roma ha messo il musetto davanti e si è appaiata al Milan a quota 70 punti. Resta agganciato in scia il Como, che ha raggiunto la Juventus a 68 punti per via della sanguinosa sconfitta patita dai bianconeri all'Allianz Stadium contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Corsa Champions: quattro squadre per un solo posto
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Volata Champions, 2 posti per 4 squadre. Tutte le combinazioni in caso di arrivo alla pari
Leggi anche: Volata Champions, 3 posti per 5 squadre. Tutte le 26 combinazioni in caso di arrivo alla pari
Champions, l’ultima giornata di domenica sera. La corsa Champions si deciderà all’ultima giornata: #Roma e Milan guidano a quota 70 punti, inseguite da Juventus e Como a 68. Tutte e quattro le squadre scenderanno in campo domenica alle 20.45, oggi ci x.com
A 90 minuti dalla fine del campionato, la corsa Champions League vede quattro squadre in lotta per due posti - Facebook facebook
La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit
Corsa Champions, quattro squadre per due posti: tutte le combinazioni possibiliMilan, Roma, Como e Juventus si giocano l'accesso alla League Phase della prossima Champions League nell'ultimo turno di Serie A ... sport.quotidiano.net
Corsa Champions a 90' dalla fine: 4 squadre per 2 posti, tutti i possibili scenariNovanta minuti in cui ci si gioca tutto. Due posti Champions ancora disponibili, quattro squadre a contenderseli. tuttomercatoweb.com