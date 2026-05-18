Corsa Champions quattro squadre per due posti | tutte le combinazioni possibili

Le squadre di calcio di Serie A stanno affrontando l'ultima giornata del campionato, che determinerà le quattro qualificate alla prossima UEFA Champions League. Alla fine della stagione, saranno due le posizioni ancora da assegnare e quattro le squadre ancora in corsa per conquistare i posti disponibili. La classifica finale deciderà chi entrerà nel massimo torneo europeo, con le ultime partite che potrebbero cambiare le posizioni di vertice o di coda. La lotta è aperta e ogni risultato può essere decisivo.

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