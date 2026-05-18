Corsa Champions quattro squadre per due posti | tutte le combinazioni possibili

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre di calcio di Serie A stanno affrontando l'ultima giornata del campionato, che determinerà le quattro qualificate alla prossima UEFA Champions League. Alla fine della stagione, saranno due le posizioni ancora da assegnare e quattro le squadre ancora in corsa per conquistare i posti disponibili. La classifica finale deciderà chi entrerà nel massimo torneo europeo, con le ultime partite che potrebbero cambiare le posizioni di vertice o di coda. La lotta è aperta e ogni risultato può essere decisivo.

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Roma, 18 maggio 2026 - Il lungo cammino della Serie A è giunto alla sua ultima tappa, che decreterà quali squadre parteciperanno alla prossima Uefa Champions League. A novanta minuti dalla fine della stagione, quattro club sono ancora in lotta per contendersi gli ultimi due posti a disposizione per accedere al torneo europeo più ambito. Il Napoli ha certificato aritmeticamente la sua qualificazione nello scorso fine settimana, grazie ai tre punti maturati a Pisa, mentre la Roma ha messo il musetto davanti e si è appaiata al Milan a quota 70 punti. Resta agganciato in scia il Como, che ha raggiunto la Juventus a 68 punti per via della sanguinosa sconfitta patita dai bianconeri all'Allianz Stadium contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Corsa Champions: quattro squadre per un solo posto

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