Corri per Michela Firenze risponde presente | in tanti alla nona edizione

A Firenze si è svolta la nona edizione di “Corri per Michela”, un evento che ha visto numerose persone prendere parte a una mattinata dedicata alla corsa e alle camminate. L’obiettivo principale era mantenere viva l’attenzione sulla violenza di genere, coinvolgendo cittadini di diverse età. La manifestazione si è svolta in un clima di solidarietà, con partecipanti che hanno scelto di sostenere questa causa attraverso l’attività fisica all’aperto.

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Una mattinata di corsa, camminate e partecipazione per tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere. Domenica 17 maggio si è svolta a Firenze la nona edizione della “Corri per Michela”, appuntamento che anche quest’anno ha unito sport, memoria e impegno civile nel ricordo di Michela Noli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Corri per Michela, la nona edizione contro la violenza sulle donneFirenze, 17 maggio 2026 – Nel cuore del Quartiere 4, da quel giardino di via Torcicoda che porta il nome di Michela Noli, si è rinnovato un... Corri alla Romola, edizione 38. Centinaia di podisti al viaSan Casciano Val di Pesa, 18 marzo 2026 – Si preannuncia una partecipazione importante per la 38ª “Corri alla Romola”, in programma domenica 22 marzo... Corri per Michela, la nona edizione contro la violenza sulle donneL’appuntamento con la corsa non competitiva insieme alla camminata per tutti, con l’organizzazione del Gs Le Torri ... lanazione.it Firenze corre per ricordare Michela Noli e dire no alla violenza contro le donneDomenica 17 maggio la nona edizione di Corri per Michela, nata per ricordare la giovane hostess uccisa dall’ex marito all’Isolotto. Il ricavato andrà ad Artemisia ... lanazione.it