Fabrizio Corona ha rilasciato il prannunciato episodio di “ Falsissimo ” dedicato al Napoli. Tantissime sono le rivelazioni scottanti riportate sullo spogliatoio azzurro, con Antonio Conte che sarebbe a sua detta ostracizzato da tutta la squadra per i suoi metodi di allenamento. Corona: “I giocatori odiano Conte, lui se ne vuole andare per questo”. Fabrizio Corona ha rivelato alcuni dettagli scottanti riguardo allo spogliatoio del Napoli. Queste sono le sue parole: “I metodi di allenamento di Conte sono metodi nazisti, metodi che lui ha imparato alla Juventus che lo ha reso importante da allenatore. Doppi allenamenti, allenamenti stressanti, allenamenti faticosissimi in un sistema calcio che ormai sfrutta e spreme i giocatori così. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Corona fa esplodere il caso Napoli: “La squadra odia Conte, situazione irrecuperabile”

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CORONA SHOCK: -1 al Calciopoli Day! Mezza squadra odia Conte. La rivolta segreta al Napoli.

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“Mezza squadra odia Conte”, Corona spiazza tutti: clamorose rivelazioni sul NapoliLe dinamiche interne del Napoli raccontano di un ambiente frammentato, con frizioni che vanno oltre i risultati in campo.

aspettavo questo momento da settimane. merde umane siete e merde rimarrete. lo avete con tutti gli allenatori passati per napoli, perché la verità è una: avete il complesso di inferiorità. 100 anni di Conte solo per vedervi esplodere. buona domenica x.com

[WIP] Come faccio a far risaltare il testo? reddit