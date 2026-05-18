Cosa: Mostra personale Le idee dentro la materia dell’artista Giancarlino Benedetti Corcos, dedicata alla figura e al lascito di Francesco Borromini.. Dove e Quando: Roma, presso il Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, dal 20 maggio al 4 giugno 2026.. Perché: Per immergersi in un intenso dialogo visivo e concettuale tra l’arte contemporanea e l’architettura barocca, esplorando l’anima tormentata e geniale del maestro ticinese.. Il cuore pulsante della Roma barocca si prepara ad accogliere un appuntamento culturale di straordinaria suggestione visiva e intellettuale. Dal 20 maggio al 4 giugno 2026, la storica Biblioteca Vallicelliana di Roma aprirà i battenti per ospitare la mostra personale di Giancarlino Benedetti Corcos, intitolata Le idee dentro la materia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Corcos in mostra al Salone Borromini di Roma

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