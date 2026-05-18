Corbo | Conte alla Juve?

Il Napoli ha raggiunto la qualificazione in Champions League, completando con successo una stagione complicata e ricca di sfide. La squadra ha conquistato l’obiettivo minimo prefissato, evitando danni significativi nel corso del campionato. La squadra si prepara ora a pianificare le prossime mosse, mentre nel frattempo si fanno ipotesi su eventuali cambiamenti tecnici e strategie future. La stagione si è conclusa con risultati positivi, lasciando aperte alcune questioni riguardanti il futuro tecnico e la gestione della rosa.

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"> Il Napoli centra l’obiettivo minimo della stagione, conquista la qualificazione in Champions League e chiude senza danni un’annata complicata e piena di contraddizioni. Ma oltre il traguardo europeo restano interrogativi enormi sul futuro del club, di Antonio Conte e dello stesso Aurelio De Laurentiis. È questa la fotografia tracciata da Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica Napoli dopo il successo contro il Pisa. Secondo Antonio Corbo di Repubblica Napoli, il Napoli esce indenne da uno dei campionati più deludenti degli ultimi anni per il calcio italiano, segnato dal fallimento europeo delle squadre di Serie A e dall’ennesima esclusione della Nazionale dal Mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corbo: “Conte alla Juve?” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ricordate Franco Neri Amico di CONTE, parla così prima di JUVE-NAPOLI! Sullo stesso argomento Napoli, Corbo: «Conte resta e promette fuochi d’artificio»Napoli, Corbo: «Conte resta e promette fuochi d’artificio»"> Kevin De Bruyne ha cambiato il volto della partita e forse anche quello del futuro del... Leggi anche: Corbo: “Conte-Nazionale, il Napoli ha fretta” Corbo: Conte alla Juve?Il Napoli centra l’obiettivo minimo della stagione, conquista la qualificazione in Champions League e chiude senza danni un’annata complicata e piena di contraddizioni. Ma oltre il traguardo europeo r ... napolipiu.com Repubblica - Conte preferisce la Nazionale italiana al Napoli! E occhio all'ipotesi Juve: gli scenariUltime notizie SSC Napoli - Quale sarà il futuro di Antonio Conte? Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo analizza le diverse ipotesi e i possibili scenari. Futuro Conte: ipotesi Italia o Ju ... msn.com