Coppia sospetta appostata nel parcheggio del supermercato trovata una lama frangivetro

Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli nei pressi di un supermercato nel parcheggio, dove hanno notato una coppia sospetta appostata. Durante le verifiche, è stata trovata una lama frangivetro. Le pattuglie provenienti da Lido degli Estensi e Porto Garibaldi, insieme alle gazzelle dell’Aliquota Radiomobile, hanno coordinato le operazioni volte a prevenire reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica.

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