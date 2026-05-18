Coppia sospetta appostata nel parcheggio del supermercato trovata una lama frangivetro
Durante il fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato controlli nei pressi di un supermercato nel parcheggio, dove hanno notato una coppia sospetta appostata. Durante le verifiche, è stata trovata una lama frangivetro. Le pattuglie provenienti da Lido degli Estensi e Porto Garibaldi, insieme alle gazzelle dell’Aliquota Radiomobile, hanno coordinato le operazioni volte a prevenire reati contro il patrimonio e la sicurezza pubblica.
Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri di Comacchio. L’operazione, condotta con l’impiego coordinato delle pattuglie delle Stazioni di Lido degli Estensi e di Porto Garibaldi, supportate dalle gazzelle dell’Aliquota Radiomobile, è stata finalizzata alla prevenzione dei reati contro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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