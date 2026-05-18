Coppa e scudetto La festa dell' Inter

La serata si anima con il fragoroso boato dei tifosi dell’Inter, che si radunano nelle terrazze di piazza Duomo. Quando la squadra si presenta, il suono si diffonde tra le strade, risuonando forte e chiaro. La festa nasce dalla vittoria dello scudetto e dalla conquista della coppa, celebrata con entusiasmo tra i supporter. Le immagini mostrano la squadra che si affaccia, mentre la folla reagisce con applausi e canti. La notte si anima di colori e di energia, tra bandiere e grida di gioia.

Il boato finale, il più grande, arriva a tarda serata. È quello dei tifosi, quando la squadra si affaccia alle terrazze su piazza Duomo. Ieri era l'Inter day e la festa scudetto ha colorato di nerazzurro le vie della città. Tra chi ha salutato il passaggio del pullman scoperto e chi ha aspettato in Duomo c'erano circa 300mila persone. La lunga giornata è cominciata a San Siro, ancora prima della partita contro il Verona (finirà 1-1), alle 12 con l'apertura anticipata dello stadio. Da qui alla notte in Duomo, più di otto ore di musica, spettacoli, premiazioni e soprattutto la parata dei calciatori sul pullman scoperto per le strade della città, lungo un percorso di otto chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La copertina di Sky sullo scudetto dell'Inter

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