Controlli dei carabinieri a Giarre | sanzionata una panineria per irregolarità igienico-sanitarie

I carabinieri hanno condotto controlli nelle attività commerciali di Giarre, concentrandosi sulla verifica delle condizioni igienico-sanitarie. Durante le ispezioni, è stata sanzionata una panineria per aver riscontrato irregolarità in questo settore. Le operazioni di controllo continuano nel territorio con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute pubblica. Nessuna altra informazione relativa alle persone coinvolte o alle specifiche infrazioni è stata resa nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ispezioni nelle attività commerciali del territorio. Proseguono i controlli dei Arma dei Carabinieri nel territorio di Giarre per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute pubblica. I militari della stazione locale, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, hanno effettuato una serie di accessi ispettivi in diverse attività commerciali della zona, concentrando l’attenzione soprattutto sui locali dedicati alla somministrazione di alimenti e bevande. Multa da 2 mila euro per il titolare di una panineria. Tra gli esercizi controllati anche una panineria situata nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Controlli dei carabinieri a Giarre: sanzionata una panineria per irregolarità igienico-sanitarie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chiuso fast food dopo blitz dei carabinieri col Nas per carenze igienico-sanitarieDurante l’operazione coordinata su tutto il territorio della Compagnia di Marcianise, i Carabinieri del NAS di Caserta hanno sospeso un locale di un... Irregolarità igienico-sanitarie e lavoratori in nero: sospesa attività ad Aiello del SabatoI Carabinieri della Compagnia di Solofra, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e a personale dell’ASL e della SIAE di Avellino,... Massicci controlli dei Carabinieri nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, in particolare nelle aree di via dell’Archeologia, largo F. Mengaroni e della borgata Finocchio. Il bilancio complessivo è di 9 persone arrestate per droga e in esecuzione di provvedim x.com Roma, controlli dei carabinieri nel weekend: 10 arrestiFine settimana di controlli intensificati da parte dei carabinieri a Roma, con un bilancio complessivo di dieci arresti per reati che vanno dal furto aggravato alla rapina impropria fino alla resisten ... rainews.it Roseto, controlli dei Carabinieri el Nil: denunciato titolare di un barSono stare rilevate alcune violazioni quali: installazione di videosorveglianza senza la prescritta comunicazione e omessa visita medica al personale dipendente ... ekuonews.it