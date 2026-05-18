Nelle scuole di Catania proseguono i controlli antidroga avviati dalla Polizia di Stato, che coinvolgono circa venti istituti scolastici del territorio. Le verifiche, effettuate nel corso degli ultimi mesi, continuano anche nel periodo 20252026. Le operazioni prevedono controlli nelle aree interne e esterne agli edifici scolastici, con l’obiettivo di prevenire l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra gli studenti. La presenza delle forze dell’ordine si mantiene costante nel tempo, senza specificare eventuali risultati o interventi successivi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Verifiche in venti istituti scolastici del territorio. La Polizia di Stato ha portato avanti anche durante l’attuale anno scolastico una vasta attività di controllo negli istituti superiori di Catania con l’obiettivo di contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. Il progetto, confermato anche per l’anno scolastico 20252026, ha coinvolto complessivamente venti scuole del territorio catanese e si è svolto in collaborazione con dirigenti scolastici e docenti, che hanno garantito pieno supporto alle attività degli agenti. In azione i cani antidroga della Polizia. Nel corso dei controlli sono stati impiegati i cani poliziotto Ares, Briska, Maui, Rex e Zago, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti all’interno degli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Controlli antidroga nelle scuole di Catania: il progetto della Polizia prosegue anche nel 2025/2026

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