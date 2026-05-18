Continassa Juve | bianconeri a riposo dopo la sconfitta con la Fiorentina nel mirino il derby

La squadra di calcio si trova attualmente in pausa dopo aver perso l’ultima partita contro una squadra toscana. Nei prossimi giorni, si preparerà per il derby. La formazione non ha effettuato allenamenti nelle ultime ore, e alcuni giocatori sono in fase di recupero a causa di infortuni. Sono presenti anche alcuni giocatori che rischiano di essere squalificati in vista del prossimo impegno. Le notizie sulla Continassa riguardano anche le eventuali assenze e le condizioni dei singoli atleti.

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Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Bianconeri a riposo dopo la sconfitta dolorosissima allo Stadium contro la Fiorentina. Focus già puntato sull’ultima partita della stagione contro il Torino. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Stagione finita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri a riposo dopo la sconfitta con la Fiorentina, nel mirino il derby ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Watch JUVENTUS TRAINING Ahead of the clash vs Fiorentina Sullo stesso argomento Continassa Juve: giornata di riposo per i bianconeri dopo la bella vittoria di Bergamodi Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Continassa Juve: giornata di riposo per i bianconeriCalciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. Si torna in campo alla Continassa. Dopo il meritato riposo, i bianconeri hanno riacceso i motori con un unico obiettivo: blindare l'Europa. Voi chi vorreste vedere titolare a metà campo in #JuveFiorentina: #Koopmeiners o #Thuram? x.com Juventus già al lavoro dopo il ko di ieri. Dirigenza in sede dal mattino presto. Kelly si è fermato per foto e autografi. Urla contro Cambiaso: Svegliati (Foto e Video)Per la Juventus è il day after dopo la debacle contro la Fiorentina: la squadra pensa al derby. Parte della dirigenza a rischi a fine stagione ... tuttojuve.com Quando posso andare a Continassa? reddit Juventus già al lavoro dopo il ko di ieri. Dirigenza in sede dal mattino presto. Presenti una quindicina di tifosiPer la Juventus è il day after dopo la debacle contro la Fiorentina: la squadra pensa al derby. Parte della dirigenza a rischi a fine stagione ... tuttojuve.com