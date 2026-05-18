Continassa Juve | bianconeri a riposo dopo la sconfitta con la Fiorentina nel mirino il derby

Da juventusnews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio si trova attualmente in pausa dopo aver perso l’ultima partita contro una squadra toscana. Nei prossimi giorni, si preparerà per il derby. La formazione non ha effettuato allenamenti nelle ultime ore, e alcuni giocatori sono in fase di recupero a causa di infortuni. Sono presenti anche alcuni giocatori che rischiano di essere squalificati in vista del prossimo impegno. Le notizie sulla Continassa riguardano anche le eventuali assenze e le condizioni dei singoli atleti.

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