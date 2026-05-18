Antonio Conte si trova al centro di un possibile ritorno in Nazionale o di un coinvolgimento con la Juventus. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono ancora decisioni ufficiali, mentre il Napoli aspetta di conoscere i prossimi sviluppi. La situazione rimane incerta e si attendono eventuali annunci ufficiali nei prossimi giorni. Al momento, nessuna delle parti ha comunicato pubblicamente le proprie intenzioni o intenzioni definitive.

Il futuro di Antonio Conte resta sospeso tra più scenari. Il Napoli attende di conoscere la decisione definitiva del tecnico, ma nelle ultime ore è tornata con forza anche l’ipotesi Nazionale. E sullo sfondo spunta persino una pista legata alla Juventus. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’allenatore salentino oggi “preferisce la Nazionale al Napoli”. Una posizione che non equivale ancora a una scelta definitiva, ma che conferma quanto il quadro sia ancora aperto. La partita azzurra, però, dipenderebbe anche dagli equilibri federali. Il quotidiano spiega: “Ma deve attendere che Malagò diventi presidente della Figc il 22 giugno, e che si trovi anche un espediente per migliorare l’ingaggio”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte tra Nazionale e Juventus: Napoli in attesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ANTONIO CONTE SALTA CON NOI 3-0

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, romanzo nazionale tra Conte e Allegri”

Leggi anche: Il Mattino: “Meret, l’amuleto di Conte: futuro in bilico tra Napoli e Nazionale”

#Conte, nessuna trattativa con altri club. Il tecnico vuole restare al Napoli L'edizione odierna de Il Mattino ha riferito quanto segue: Per prima cosa, Conte non ha mai trattato in questi giorni né con la Nazionale né con altri club come il Milan o la Roma. Zero x.com

SKY - Condò: Futuro di Conte, c'è il discorso della Nazionale in ballo, che riguarda lui e AllegriPaolo Condò, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte dopo il match vinto dal Napoli contro il Pisa: C'è il discorso della Nazionale in ballo, che rigua ... napolimagazine.com

Napoli, cosa hanno deciso Conte e De Laurentiis? La delusione del tecnico, diviso tra il ritorno in Nazionale e quello clamoroso alla JuventusL'allenatore salentino avrebbe maturato da tempo la decisione di lasciare: senza un mercato di alto livello e rinnovata fiducia, non potrebbe restare ... msn.com

Il presidente del Comitato Olimpico Italiano Buonfiglio: La richiesta di qualificare la nostra nazionale per default ai Mondiali è offensiva nei nostri confronti. Se vuoi qualificarti, devi meritartelo. reddit