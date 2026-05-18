Conte tra Nazionale e Juventus | Napoli in attesa

Da forzazzurri.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte si trova al centro di un possibile ritorno in Nazionale o di un coinvolgimento con la Juventus. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono ancora decisioni ufficiali, mentre il Napoli aspetta di conoscere i prossimi sviluppi. La situazione rimane incerta e si attendono eventuali annunci ufficiali nei prossimi giorni. Al momento, nessuna delle parti ha comunicato pubblicamente le proprie intenzioni o intenzioni definitive.

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Il futuro di Antonio Conte resta sospeso tra più scenari. Il Napoli attende di conoscere la decisione definitiva del tecnico, ma nelle ultime ore è tornata con forza anche l’ipotesi Nazionale. E sullo sfondo spunta persino una pista legata alla Juventus. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’allenatore salentino oggi “preferisce la Nazionale al Napoli”. Una posizione che non equivale ancora a una scelta definitiva, ma che conferma quanto il quadro sia ancora aperto. La partita azzurra, però, dipenderebbe anche dagli equilibri federali. Il quotidiano spiega: “Ma deve attendere che Malagò diventi presidente della Figc il 22 giugno, e che si trovi anche un espediente per migliorare l’ingaggio”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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