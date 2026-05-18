Conte resta o va via? I pareri dopo il 3-0 del Napoli

Dopo la vittoria per 3-0 del Napoli in Champions League, si apre il dibattito sul futuro dell’allenatore. La squadra ha ottenuto un risultato che rafforza la sua posizione in classifica, mentre le voci sui possibili cambiamenti alla guida tecnica continuano a circolare. Nei giorni successivi alla partita, diverse fonti sportive hanno analizzato le varie opzioni, senza confermare ufficialmente alcuna decisione imminente. La discussione si sposta ora tra chi auspica un rinnovo e chi pensa a un cambio alla guida del team.

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