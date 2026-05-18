Conte resta o va via? I pareri dopo il 3-0 del Napoli
Dopo la vittoria per 3-0 del Napoli in Champions League, si apre il dibattito sul futuro dell’allenatore. La squadra ha ottenuto un risultato che rafforza la sua posizione in classifica, mentre le voci sui possibili cambiamenti alla guida tecnica continuano a circolare. Nei giorni successivi alla partita, diverse fonti sportive hanno analizzato le varie opzioni, senza confermare ufficialmente alcuna decisione imminente. La discussione si sposta ora tra chi auspica un rinnovo e chi pensa a un cambio alla guida del team.
Il Napoli torna in Champions League. La squadra azzurra ha battuto senza problemi il Pisa all’Arena Garibaldi, imponendosi per 3-0 contro una formazione già retrocessa. Un successo netto, che vale la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della massima competizione europea. Raggiunto l’obiettivo, resta però aperto il tema più atteso. Il futuro di Antonio Conte. Il tecnico dovrà confrontarsi con Aurelio De Laurentiis per capire se ci siano ancora le condizioni per proseguire insieme anche nella prossima stagione. A Sky Sport si è discusso proprio della panchina azzurra. In studio, Stefano Borghi, Paolo Condò e Alessandro Costacurta hanno provato a immaginare quale sarà la scelta finale dell’allenatore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
UN PARI CHE ACCONTENTA O DELUDE NAPOLI-ROMA 2-2
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