Conte e De Laurentiis spunta un summit negli USA! La data e i nuovi scenari

Da spazionapoli.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà giugno, un incontro tra l'ex presidente del consiglio e il presidente di una squadra di calcio è previsto a Los Angeles, dove entrambi assisteranno al Mondiale. La loro partenza avviene in concomitanza con un invito rivolto al tecnico leccese, che potrebbe aprire nuovi orizzonti riguardo alla loro collaborazione futura. La presenza alla competizione internazionale e questo incontro sono stati confermati da fonti vicine ai protagonisti. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui temi che verranno affrontati durante il viaggio.

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Conte e De Laurentiis voleranno insieme a Los Angeles a metà giugno per seguire il Mondiale: l’invito del presidente al tecnico leccese apre scenari completamente diversi sul loro futuro insieme. Conte-Napoli: il contratto blindato da 8 milioni. Le parole di Conte dopo Pisa hanno suonato come un addio, eppure il quadro legale racconta una storia diversa. L’allenatore ha un contratto in scadenza nel 2027 da 8 milioni netti annui, una cifra che non consente soluzioni rapide. Conte ha esposto la sua volontà al presidente da settimane, ma ha rifiutato di anticipare nulla pubblicamente, preferendo rispetto verso De Laurentiis e la loro amicizia consolidata nel tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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