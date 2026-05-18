Antonio Conte ha già preso una decisione che lo porterà a lasciare il suo attuale incarico. La scelta è ormai definitiva e si attende solo l’annuncio ufficiale. La situazione si è sbloccata nelle ultime settimane, portando a una conclusione rapida. La squadra di cui era allenatore sta affrontando un cambiamento importante, mentre il tecnico si prepara a nuove possibilità professionali. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle tempistiche o sulla durata del suo addio.

Il futuro di Antonio Conte sembra essere entrato nella fase decisiva. La qualificazione alla prossima Champions League è stata conquistata, ma il nodo della panchina del Napoli resta ancora da sciogliere ufficialmente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbe necessario un nuovo summit tra il tecnico e Aurelio De Laurentiis. Il confronto più importante sarebbe già andato in scena “nella riservatezza più totale”, rispettando la linea scelta dall’allenatore. Conte ha ancora un anno di contratto con il club azzurro. La decisione, però, sarebbe già stata maturata. L’annuncio arriverà soltanto dopo l’ultima partita di campionato contro l’Udinese al Maradona. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte, decisione già presa: Napoli verso l’addio

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