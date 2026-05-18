Il rapporto tra l’allenatore e il presidente della squadra si ripropone ancora una volta come oggetto di discussione, con il termine della stagione che si avvicina. Le trattative sulla collaborazione futura sono in corso, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali. Entrambi i soggetti si trovano a confrontarsi sulle possibilità di continuare insieme o di prendere strade diverse. La situazione rimane aperta, con incontri e valutazioni in corso nelle ultime settimane.

Ti amo (troppo) e quindi ti lascio. La sera in cui Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si dissero di sì, fu ovviamente per scelta reciproca, per fondersi l’uno con l’altro, prendendosi il meglio di sé: in quella Napoli stordita e incredula per un decimo posto innaturale, c’era il terreno più fertile per far germogliare una coppia di fatto annunciata e se a un presidente visionario sembrò inevitabile andare a prendersi un vincente che sistemasse le crepe di una stagione folle, a quell’allenatore maniacalmente aggrappato al trionfo - la prova provata della sua vocazione - sembrò necessario rimettersi in gioco dentro un modello di calcio diverso, garanzia di trasparenza societaria e filiera di idee alternative. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte-De Laurentiis e quei finali di stagione sempre a nervi tesi

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