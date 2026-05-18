Il leader del Movimento 5 Stelle ha commentato criticamente i recenti decreti adottati dal governo in materia di sicurezza, definendoli “ridicoli”. Ha sottolineato che nel settore mancano circa 25 mila agenti di polizia, evidenziando una carenza di personale rispetto alle esigenze reali. Ha inoltre affermato che il bisogno di sicurezza dei cittadini non può essere associato a ideologie politiche specifiche, rimarcando l’importanza di risposte concrete e condivise.

MILANO (ITALPRESS) – “Come Movimento 5 stelle siamo molto sensibili al fatto che i cittadini hanno un bisogno di sicurezza che non è di destra e non è di sinistra. Significa videosorveglianza, illuminazione, parchi restituiti al decoro, alla dignità e alla fruibilità dei cittadini e del quartiere. Significa prendere gli agenti che stanno in Albania e molti di più e investire perchè le nostre strade siano con l'organico completo di carabinieri e forze di polizia. Oggi mancano 25 mila agenti. E' inutile fare il decreto sicurezza 1, 2, 3, 4, 5. Questi decreti sono ridicoli”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ospite di TG2 Post. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte “Dal governo decreti ridicoli su sicurezza, mancano 25 mila agenti”

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