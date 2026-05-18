conte a napoli ha costruito qualcosa di importante

Durante la partita tra Pisa e Napoli, si è osservato un divario tra il valore percepito e quello reale delle azioni in campo. La sfida si è svolta presso uno stadio di Napoli, con la presenza di numerosi tifosi e spettatori. Dal punto di vista tattico, la partita è risultata di bassa intensità e con poche occasioni da entrambe le parti. Le formazioni hanno adottato schemi difensivi e attaccanti, ma senza grandi sforzi offensivi o offensive decisive.

Il valore percepito e il valore reale. Dal punto di vista tattico, la partita tra Pisa e Napoli ha avuto un valore relativo. Che, generosamente, potremmo definire basso, bassissimo, quasi nullo. E non solo perché siamo a fine campionato e il calcio d’inizio è avvenuto a mezzogiorno del 17 maggio, una vera e propria follia logistica: la squadra di casa, retrocessa matematicamente già da da due settimane, ha dei valori troppo distanti da quelli degli azzurri. Solo che, però, a volte la realtà va oltre la percezione. Nel senso che le scelte di formazione e alcune mosse di Antonio Conte hanno avuto e hanno un senso, un peso, nel racconto di questa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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