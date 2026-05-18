Consiglio metropolitano approva rendiconto avanzo di 101 milioni

Il consiglio metropolitano ha approvato il rendiconto finanziario con un avanzo di 101 milioni di euro, destinato al bilancio 2026. Si tratta di un incremento di 25 milioni rispetto all’anno precedente. La cifra rappresenta l’avanzo libero disponibile e conferma la capacità di gestione delle risorse della città metropolitana di Napoli. La discussione si è svolta in assenza di variazioni rispetto alle previsioni precedenti e senza ulteriori dettagli sui singoli interventi.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Città metropolitana di Napoli registra un avanzo libero di 101 milioni di euro da applicare sul bilancio 2026, in aumento di 25 milioni rispetto all’anno precedente. Sono i numeri certificati dal rendiconto di gestione 2025 approvato dal Consiglio metropolitano. Il documento evidenzia “una forte crescita” anche per gli investimenti sul territorio con un incremento di 40 milioni rispetto al 2024 e tra gli aumenti più significativi quelli relativi ai trasferimenti ai Comuni per 10,5 milioni per la prevenzione del rischio sismico, connesso al fenomeno del bradisismo, e più 9 milioni per l’edilizia scolastica. La disponibilità di bilancio 2026 sale a complessivi 710 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio metropolitano approva rendiconto, avanzo di 101 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il consiglio approva tra le critiche il rendiconto 2025: disavanzo in calo e oltre 29 milioni di investimentiIl Comune rivendica conti “più solidi e stabili”, con un disavanzo in calo, investimenti per oltre 29 milioni di euro e una crescente capacità di... Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui: lo schema di... Alle 9.15 ha inizio la seduta del Consiglio metropolitano a cui seguirà la Conferenza dei Sindaci per l’approvazione e l’adozione del rendiconto di gestione 2025. x.com Città Metropolitana di Napoli, approvato il Rendiconto 2025: via libera ad altri 101 milioni di euro di investimenti per il 2026Un avanzo libero pari a 101 milioni di euro da applicare sul bilancio 2026 (in aumento di 25 milioni rispetto all’anno precedente), che certifica la solidità finanziaria ... ilmattino.it Strade e scuole, Città Metropolitana stanzia 10 milioni di euroPOLITICA – Via libera del Consiglio della Città metropolitana, nella seduta del 13 maggio, al rendiconto di gestione 2025 e alla variazione del bilancio di previsione 2026-2028. Un passaggio ... lanotiziaoggi.it