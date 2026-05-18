Consiglio dei ragazzi | le proposte per migliorare il quartiere di Saione

Il Consiglio dei ragazzi di Saione ha presentato alcune proposte per migliorare il quartiere. Il gruppo è composto da 17 bambini e bambine delle classi IV e V delle scuole Sante Tani e Masaccio. Le idee sono state raccolte e condivise durante una riunione tenutasi recentemente. Le proposte riguardano interventi e iniziative rivolte a rendere il quartiere più vivibile e sicuro per i residenti. La discussione si è svolta in modo aperto e partecipato tra i giovani membri.

ARezzo, 18 maggio 2026 – Le proposte per migliorare il quartiere di Saione. Sono arrivate dal Consiglio dei ragazzi di Saione è formato da 17 bambini e bambine delle classi IV e V delle scuole Sante Tani e Masaccio. Dopo le elezioni avvenute a scuola all’inizio dell’anno con simulazione di elezione democratica, il gruppo si ritrova una volta al mese per riflettere sul proprio quartiere. Tutti gli incontri vengono riportati in classe il giorno successivo per condividere con i compagni di classe le proposte e per raccogliere suggerimenti. Dopo sopralluoghi nel quartiere con osservazioni e riflessioni e dopo il confronto con i compagni di scuola, i consiglieri hanno elaborato alcune proposte che possiamo raggruppare in 3 temi principali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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