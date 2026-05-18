Consegnate 2827 firme per l' ex ospedale Giustinian e la sanità a Venezia
Questa mattina a Venezia sono state consegnate 2.827 firme presso l’ufficio protocollo del comune. Le firme riguardano la richiesta di riqualificazione dell’ex ospedale Giustinian e la tutela della sanità locale. La raccolta di firme, portata avanti da cittadini e associazioni, mira a sostenere iniziative di sviluppo e miglioramento del settore sanitario nella zona. La consegna si inserisce in un periodo di attenzione crescente sulla gestione e sulla tutela dei servizi pubblici nel territorio.
Questa mattina, lunedì 18 maggio, sono state depositate all'ufficio protocollo del comune di Venezia 2.827 firme in appoggio alla petizione in difesa dell'ex Ospedale G.B. Giustinian, promossa dall'associazione Amici del Giustinian e dal movimento per la sanità pubblica veneziana da febbraio in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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