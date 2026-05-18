Consegnate 2827 firme per l' ex ospedale Giustinian e la sanità a Venezia

Questa mattina a Venezia sono state consegnate 2.827 firme presso l’ufficio protocollo del comune. Le firme riguardano la richiesta di riqualificazione dell’ex ospedale Giustinian e la tutela della sanità locale. La raccolta di firme, portata avanti da cittadini e associazioni, mira a sostenere iniziative di sviluppo e miglioramento del settore sanitario nella zona. La consegna si inserisce in un periodo di attenzione crescente sulla gestione e sulla tutela dei servizi pubblici nel territorio.

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