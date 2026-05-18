Confesercenti due imprenditori nominati alla guida del direttivo provinciale
Due imprenditori di San Michele Salentino sono stati nominati membri del nuovo direttivo provinciale di Confesercenti. La nomina è stata comunicata nelle scorse ore e riguarda due rappresentanti locali, che entreranno a far parte del consiglio direttivo dell’associazione a livello provinciale. La loro presenza nel nuovo organo è ufficiale e risulta dall’annuncio pubblicato dall’organizzazione. La composizione del direttivo comprende, oltre a loro, altri rappresentanti provenienti da diverse aree della provincia.
SAN MICHELE SALENTINO - Due imprenditori di San Michele Salentino entrano nel nuovo direttivo provinciale di Confesercenti. Si tratta di Davide Caliandro, referente di Aigo - Associazione italiana gestori ospitalità, e di Antonio Nigro, rappresentante della Fiepet - Federazione italiana pubblici. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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