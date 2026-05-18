Confermato l’impegno ad affrontare la vertenza | ex Lsu-Lpu incontrano il ministro Zangrillo

I lavoratori ex Lsu-Lpu della Calabria hanno incontrato ieri il ministro Zangrillo per discutere della loro vertenza. Durante l'incontro è stato confermato l'impegno delle parti ad affrontare la questione, che coinvolge numerose persone impiegate in settori pubblici locali. La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori ha suscitato attenzione a livello politico e istituzionale, portando a un momento di confronto tra rappresentanti sindacali e istituzionali.

La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori ex Lsu-Lpu della Calabria ha segnato ieri un importante passaggio politico e istituzionale.Nonostante il cambio di sede imposto al presidio, una delegazione dell’Usb e dei lavoratori ha avuto ieri mattina un incontro diretto con il ministro per. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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