Conferma supplenza sostegno 2026 se non si ottiene si partecipa ai bollettini successivi

Durante un question time tenutosi venerdì 15 maggio, Chiara Cozzetto ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la conferma delle supplenze per il sostegno nel 2026. È stato spiegato che, per mantenere la posizione, è necessario ottenere la conferma ufficiale e, in assenza di questa, si può comunque partecipare ai successivi bollettini di supplenza. La questione dei requisiti richiesti e delle conseguenze di non rientrare nel cosiddetto “bollettino zero” sono state tra i temi affrontati.

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