Conferma supplenza sostegno 2026 se non si ottiene si partecipa ai bollettini successivi
Durante un question time tenutosi venerdì 15 maggio, Chiara Cozzetto ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la conferma delle supplenze per il sostegno nel 2026. È stato spiegato che, per mantenere la posizione, è necessario ottenere la conferma ufficiale e, in assenza di questa, si può comunque partecipare ai successivi bollettini di supplenza. La questione dei requisiti richiesti e delle conseguenze di non rientrare nel cosiddetto “bollettino zero” sono state tra i temi affrontati.
Quali sono i requisiti per ottenere la conferma del docente di sostegno? Se il docente accetta la continuità ma non rientra nel cosiddetto “bollettino zero”, perde la possibilità di ottenere altre supplenze? Le risposte fornite da Chiara Cozzetto nel corso del question time di venerdì 15 maggio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Conferma docente di sostegno, in arrivo la nota ministeriale: ecco cosa è previsto
Sullo stesso argomento
Conferma supplenza sostegno per l’a.s. 2026/27. Indicazioni alle segreterie: non spetta se alunno cambia ordineLa conferma del docente su posto sostegno su richiesta della famiglia prevede una specifica procedura, scandita dalla nota del Ministero...
Conferma supplenza sostegno “Se accetto la continuità, comprometto le GPS?”Nel question time del 26 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata la...
Conferma supplenza sostegno 2026/27: la nota sulle nuove regole e i limiti per la continuità Leggi qui: https://www.scuolalink.it/conferma-supplenza-sostegno-202627-la-nota-sulle-nuove-regole-e-i-limiti-per-la-continuita - Facebook facebook
Conferma supplenza sostegno per l’a.s. 2026/27. Indicazioni alle segreterie: non spetta se alunno cambia ordineLa conferma del docente su posto sostegno su richiesta della famiglia prevede una specifica procedura, scandita dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 7766 del 26 marzo 2026. orizzontescuola.it
Conferma docente di sostegno, è necessario essere destinatari di una supplenza nel primo bollettinoConferma docente di sostegno per l'anno scolastico 2026/27, la procedura spiegata ai nostri utenti da Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief. orizzontescuola.it