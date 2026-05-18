Conferma docente di sostegno | scelta della famiglia inutile per chi non ha i requisiti per partecipare

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della riconferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 202627, è stato chiarito che la decisione della famiglia di scegliere questa figura non ha valore se non si rispettano i requisiti previsti per la partecipazione alla procedura. La normativa stabilisce che la partecipazione si basa esclusivamente sulla verifica dei criteri richiesti, indipendentemente dalle preferenze o decisioni delle famiglie. Pertanto, la validità della richiesta dipende esclusivamente dall’adempimento di tali requisiti.

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La scelta della famiglia non prevale sui requisiti necessari per partecipare alla procedura di riconferma del docente di sostegno nell'anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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