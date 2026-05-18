Conferma docente di sostegno | scelta della famiglia inutile per chi non ha i requisiti per partecipare
In vista della riconferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 202627, è stato chiarito che la decisione della famiglia di scegliere questa figura non ha valore se non si rispettano i requisiti previsti per la partecipazione alla procedura. La normativa stabilisce che la partecipazione si basa esclusivamente sulla verifica dei criteri richiesti, indipendentemente dalle preferenze o decisioni delle famiglie. Pertanto, la validità della richiesta dipende esclusivamente dall’adempimento di tali requisiti.
La scelta della famiglia non prevale sui requisiti necessari per partecipare alla procedura di riconferma del docente di sostegno nell'anno scolastico 202627. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Conferma docente di sostegno, in arrivo la nota ministeriale: ecco cosa è previsto
Sullo stesso argomento
Docente nel vincolo triennale: per partecipare alla mobilità deve possedere i requisiti per la derogaSoltanto il possesso dei requisiti per beneficiare della deroga consente al docente nel vincolo triennale di partecipare alla mobilità.
Diventare Insegnanti, tutto su Conferma del docente di sostegno. Più il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamente alla newsletterQuesta settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo di Conferma del docente di sostegno a.
Conferma docente di sostegno per l'anno scolastico 2026/27, la procedura spiegata ai nostri utenti da Chiara Cozzetto della segreteria nazionale Anief. x.com
, La richiesta presentata dalle famiglie entro il 31 maggio per la conferma del docente di sostegno . Si tratta di - Facebook facebook
Conferma del docente di sostegno: La richiesta delle famiglie entro il 31 maggio non vincola subito il docente. Il Punto di Chiara CozzettoEntro il 31 maggio le famiglie degli alunni con disabilità potranno chiedere la conferma del docente supplente di sostegno già in servizio nell’anno scolastico in corso. A riepilogare modalità e requi ... orizzontescuola.it
Conferma supplenza sostegno per l’a.s. 2026/27. Indicazioni alle segreterie: non spetta se alunno cambia ordineLa conferma del docente su posto sostegno su richiesta della famiglia prevede una specifica procedura, scandita dalla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 7766 del 26 marzo 2026. orizzontescuola.it