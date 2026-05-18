Negli ultimi anni, si assiste a un mutamento nel modo in cui vengono gestiti gli edifici residenziali, con un'attenzione crescente verso l'housing sociale e nuove modalità di amministrazione condominiale. Le dinamiche legate alle spese condivise, alle manutenzioni e ai rapporti tra vicini si sono evolute, portando a un riassetto delle responsabilità e delle pratiche quotidiane. Questo cambiamento coinvolge anche le modalità di regolamentazione e le strategie per migliorare la qualità della vita nei quartieri.

Per anni il condominio è stato considerato soprattutto un luogo di gestione privata: spese comuni, regolamenti, manutenzioni, rapporti tra vicini e tutela del decoro dell’edificio. Oggi però qualcosa sta cambiando. Sempre più spesso le dinamiche condominiali si intrecciano con temi che fino a poco tempo fa sembravano appartenere esclusivamente alla sfera delle politiche sociali e urbanistiche. Tra questi c’è certamente l’housing sociale. Il tema sta emergendo con crescente frequenza soprattutto nelle grandi città, dove l’aumento dei prezzi degli immobili e degli affitti rende sempre più difficile l’accesso alla casa, non solo alle fasce economicamente fragili, ma anche a parte del ceto medio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Condominio e housing sociale, come cambia la gestione degli edifici

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