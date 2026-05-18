Il 18 maggio si avvicina e rappresenta il giorno con più scadenze fiscali del mese, tra cui spiccano i versamenti delle ritenute d’acconto effettuate dai condomini che agiscono come sostituti d’imposta. Questi obblighi riguardano i pagamenti legati ai contratti di appalto di opere o servizi. La data si inserisce in un calendario fiscale molto fitto, con diversi adempimenti da rispettare entro la stessa giornata.

Il 18 maggio sarà la data più densa di scadenze fiscali dell’intero mese. Tra esse ci saranno anche i versamenti delle ritenute d’acconto fatte dai condomini che svolgono il ruolo di sostituti d’imposta per i contratti d’appalto di opere o servizi. Il modulo da utilizzare per il versamento sarà quello del modello F24, esclusivamente con modalità telematiche. Oltre al versamento delle ritenute d’acconto da parte dei condomini sostituti d’imposta, il 18 maggio ci saranno un’altra serie di scadenze fiscali che riguarderanno numerose imposte, tra cui l’ Iva, e anche in molti casi i contributi previdenziali di varie categorie di lavoratori. Il versamento della ritenuta d’acconto da parte dei condomini il 18 marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Condomini sostituti d’imposta, la scadenza di maggio per versare le ritenute

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