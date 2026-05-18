Condò | Nkunku il rigore del sollievo milanista Occasione colta da un Milan col fiatone

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, analizza la recente partita del Milan evidenziando come il rigore segnato da Nkunku abbia rappresentato un momento di sollievo per la squadra, che ha affrontato la gara con molte difficoltà. La partita si è svolta con il Milan che, dopo un primo tempo complicato, ha trovato la rete decisiva grazie a questa occasione, mentre i giocatori sembravano affaticati e con il fiato corto.

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Restano solo due posti disponibili per il massimo torneo continentale. A contenderseli in un finale al cardiopalma ci saranno quattro squadre: Milan (Massimiliano Allegri) e Roma (Gian Piero Gasperini): appaiate in graduatoria a quota 70 punti. Como (Cesc Fàbregas) e Juventus (Luciano Spalletti): condividono la medesima posizione in classifica a quota 68 punti. Tutto ancora da decidere per la suddivisione dei posti tra Champions ed Europa League. Se la stagione fosse finita ieri, avrebbero festeggiato rossoneri e giallorossi. Battendo rispettivamente Cagliari a 'San Siro' e Hellas Verona al 'Bentegodi', le due capoliste della volata potrebbero tagliare fuori i lariani e i bianconeri, impegnati contro Cremonese e Torino (nel derby della Mole). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò: “Nkunku, il rigore del sollievo milanista. Occasione colta da un Milan col fiatone” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LEAO va sul dischetto, ma alla fine tira NKUNKU: cos'è successo sul rigore di Como-Milan | DAZN Sullo stesso argomento ? LIVE! Milan-Atalanta 2-3: Nkunku accorcia su rigore al 94?Milan-Atalanta 2-3 Marcatori: 7? Ederson, 29? Zappacosta, 52? Raspadori, 88? Pavlovic, 94? rig. Genoa-Milan 0-1: Nkunku porta avanti i rossoneri su calcio di rigore!Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Genoa di Daniele De Rossi in occasione della partita della 37^ giornata della Serie A... Un miracolo? L'attacco torna ad incidere! E Nkunku sigla un record personaleUn impatto positivo quello di Christopher Nkunku quest'oggi contro il Genoa. Il francese ha segnato il suo quinto rigore con la maglia rossonera ... milannews.it Nkunku, gol pesante in chiave Champions: il dato dei gol nei top 5 campionati europeiChristopher Nkunku, con il gol segnato oggi, è arrivato ad almeno sei reti per la terza volta nella sua carriera nei top 5 campionati europei. milannews.it