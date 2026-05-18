Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 la BMW 328 Bügelfalte è Best in Show

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, la BMW 328 Bügelfalte si è aggiudicata il premio “Best in Show”, considerato il riconoscimento più importante della manifestazione. La giuria internazionale ha scelto questa vettura tra numerosi modelli in gara, conferendo così alla BMW il titolo per l’eccellenza estetica e storica. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto la partecipazione di diverse automobili d’epoca e moderne provenienti da tutto il mondo.

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