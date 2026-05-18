Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 la BMW 328 Bügelfalte è Best in Show
Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, la BMW 328 Bügelfalte si è aggiudicata il premio “Best in Show”, considerato il riconoscimento più importante della manifestazione. La giuria internazionale ha scelto questa vettura tra numerosi modelli in gara, conferendo così alla BMW il titolo per l’eccellenza estetica e storica. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto la partecipazione di diverse automobili d’epoca e moderne provenienti da tutto il mondo.
La Bmw 328 Bügelfalte conquista il trofeo “ Best of Show ” al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, il riconoscimento più prestigioso assegnato dalla giuria internazionale. Una delle Bmw più rare e affascinanti mai realizzate, resa celebre dalla caratteristica nervatura centrale sul cofano che le ha fatto guadagnare il soprannome “Bügelfalte”, cioè “piega dei pantaloni”. Ancora oggi resta uno dei simboli assoluti dell’ eleganza sportiva europea prebellica. La Coppa d’Oro Villa d’Este, assegnata invece dal pubblico attraverso il tradizionale referendum popolare, è andata alla Mercedes-Benz 300 SL, tra le vetture più spettacolari dell’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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