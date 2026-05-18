Concerto Della Rhomanife Reggae Band ad Ancona Festa Niarchi
Sabato 13 giugno, nel rione degli Archi di Ancona, si terrà un concerto della band reggae proveniente da Bari. L’evento si svolgerà nella piazza del Crocifisso, all’interno della festa chiamata Niarchi, che si svolge dalla sera pomeriggio fino a tarda notte. La band, nota per il suo stile reggae, presenterà il suo repertorio durante l’appuntamento che coinvolge il rione con musica dal vivo e un’atmosfera di condivisione. La manifestazione si inserisce nell’ambito di una tradizionale iniziativa locale.
Sabato 13 Giugno, Rhomanife, la storica band reggae di Bari, porterà nel nostro rione il loro messaggio di pace e di amore, suoneranno alla tradizionale "Festa de NiArchi-Insieme oltre le barriere" presso la piazza del Crocifisso nel rione degli Archi, durante la quale dal pomeriggio fino a notte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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