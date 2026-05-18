Cona l’opposizione attacca | debiti oltre 1,5 milioni e avanzo in calo

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opposizione nel comune di Cona ha evidenziato un debito superiore a 1,5 milioni di euro e un calo dell’avanzo di bilancio rispetto agli anni precedenti. La riduzione delle risorse disponibili potrebbe avere ripercussioni sui servizi dedicati a anziani e disabili, mentre alcune entrate come le sanzioni stradali e la tassa sui rifiuti (Tari) risultano pari a zero, indicando un mancato incasso o una mancata applicazione. La situazione finanziaria solleva interrogativi sulla gestione economica del Comune.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come influenzerà il calo dell'avanzo i servizi per anziani e disabili?. Perché le sanzioni stradali e la Tari hanno incassato lo zero?. Quali tagli ai servizi scolastici rischiano di colpire le famiglie?. Come impatteranno i debiti non saldati sulla manutenzione delle strade?.? In Breve Avanzo sceso da 345.000 euro nel 2024 a meno di 95.000 euro nel 2025.. Riscossione sanzioni stradali e Tari ferma allo 0% per l'esercizio 2025.. Debiti residui passivi risalenti agli esercizi comunali del 2020 e 2021.. Rischio tagli ai servizi per disabili, scuola e manutenzione decoro urbano..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

cona l8217opposizione attacca debiti oltre 15 milioni e avanzo in calo
© Ameve.eu - Cona, l’opposizione attacca: debiti oltre 1,5 milioni e avanzo in calo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

10y love, white moon destroys family, breaks legs, jailed. Reborn, demands blood.

Video 10y love, white moon destroys family, breaks legs, jailed. Reborn, demands blood.

Sullo stesso argomento

Lazio, addio debiti: 320 milioni di avanzo per nuovi investimenti? Cosa sapere La Regione Lazio approva un avanzo di 320 milioni di euro per il bilancio 2025.

Leggi anche: Camera di commercio, bilancio positivo: 3,4 milioni di avanzo e oltre 8 milioni per le imprese

cona l opposizione attaccaCassano, incarico ex art. 110 al Settore tecnico: l’opposizione attacca IacobiniIl caso nasce da un’interpellanza del novembre scorso e torna dopo l’avvio della procedura selettiva. Nel mirino la scelta di ricorrere a una figura esterna ... ecodellojonio.it

Ufficio postale chiuso a Roveleto, opposizione attacca: Solo rammarico, servono fattiL'ufficio postale di Roveleto di Cadeo resta chiuso, con un camper come soluzione provvisoria. Il consigliere Bruschi chiede al sindaco azioni formali contro Poste Italiane ... ilpiacenza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web