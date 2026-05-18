Cona l’opposizione attacca | debiti oltre 1,5 milioni e avanzo in calo

L’opposizione nel comune di Cona ha evidenziato un debito superiore a 1,5 milioni di euro e un calo dell’avanzo di bilancio rispetto agli anni precedenti. La riduzione delle risorse disponibili potrebbe avere ripercussioni sui servizi dedicati a anziani e disabili, mentre alcune entrate come le sanzioni stradali e la tassa sui rifiuti (Tari) risultano pari a zero, indicando un mancato incasso o una mancata applicazione. La situazione finanziaria solleva interrogativi sulla gestione economica del Comune.

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