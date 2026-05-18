Cona l’opposizione attacca | debiti oltre 1,5 milioni e avanzo in calo
L’opposizione nel comune di Cona ha evidenziato un debito superiore a 1,5 milioni di euro e un calo dell’avanzo di bilancio rispetto agli anni precedenti. La riduzione delle risorse disponibili potrebbe avere ripercussioni sui servizi dedicati a anziani e disabili, mentre alcune entrate come le sanzioni stradali e la tassa sui rifiuti (Tari) risultano pari a zero, indicando un mancato incasso o una mancata applicazione. La situazione finanziaria solleva interrogativi sulla gestione economica del Comune.
? Punti chiave Come influenzerà il calo dell'avanzo i servizi per anziani e disabili?. Perché le sanzioni stradali e la Tari hanno incassato lo zero?. Quali tagli ai servizi scolastici rischiano di colpire le famiglie?. Come impatteranno i debiti non saldati sulla manutenzione delle strade?.? In Breve Avanzo sceso da 345.000 euro nel 2024 a meno di 95.000 euro nel 2025.. Riscossione sanzioni stradali e Tari ferma allo 0% per l'esercizio 2025.. Debiti residui passivi risalenti agli esercizi comunali del 2020 e 2021.. Rischio tagli ai servizi per disabili, scuola e manutenzione decoro urbano..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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