Con Perticai i problemi più non hai | Arezzo completa la trilogia mistica del santino elettorale
Nell’ambito delle campagne elettorali, le comunicazioni si susseguono attraverso diverse modalità e stili. Recentemente, un nuovo elemento ha attirato l’attenzione: un volantino scritto in bengalese e un santino con un’immagine in gerundio. Ora, si parla di una fase che viene definita come “istruzioni semplificate per l’uso del voto”, segnando una svolta nel modo in cui vengono presentate le indicazioni ai cittadini. Questa vicenda si inserisce nel quadro delle strategie comunicative adottate durante il periodo elettorale.
Dopo il volantino in bengalese e il celebre santino in gerundio, la campagna elettorale aretina entra ufficialmente nella fase “istruzioni semplificate per l’uso del voto”. Prima il volantino in bengalese di Forza Italia, che aveva gettato nel panico mezzo elettorato convinto che Dacca fosse una nuova corrente interna del centrodestra. Poi il leggendario santino elettorale in gerundio, capace di trasformare la propaganda politica in una verifica di grammatica delle medie. Adesso arriva lui: il santino Perticai. Un’opera che sembra progettata da un mix tra un catechista, un grafico di volantini per il cocomero a fette e un tutor di alfabetizzazione civica. 🔗 Leggi su Lortica.it
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