Con Perticai i problemi più non hai | Arezzo completa la trilogia mistica del santino elettorale

Nell’ambito delle campagne elettorali, le comunicazioni si susseguono attraverso diverse modalità e stili. Recentemente, un nuovo elemento ha attirato l’attenzione: un volantino scritto in bengalese e un santino con un’immagine in gerundio. Ora, si parla di una fase che viene definita come “istruzioni semplificate per l’uso del voto”, segnando una svolta nel modo in cui vengono presentate le indicazioni ai cittadini. Questa vicenda si inserisce nel quadro delle strategie comunicative adottate durante il periodo elettorale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui