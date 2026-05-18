Con l’auto rubata raggiungono il supermercato e mettono a segno una rapina Caccia ai banditi

Nella serata di ieri, un gruppo di persone ha rubato un'auto e si è diretto verso un supermercato nella zona di Acquarica, nel Basso Salento. Dopo aver raggiunto il negozio, hanno portato a termine una rapina, lasciando sul posto tracce del loro passaggio. Le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo, dando il via alle indagini e alla ricerca dei responsabili. La scena si ripete in questa zona, dove episodi simili sono stati segnalati in passato.

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