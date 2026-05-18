Con l’auto rubata raggiungono il supermercato e mettono a segno una rapina Caccia ai banditi
Nella serata di ieri, un gruppo di persone ha rubato un'auto e si è diretto verso un supermercato nella zona di Acquarica, nel Basso Salento. Dopo aver raggiunto il negozio, hanno portato a termine una rapina, lasciando sul posto tracce del loro passaggio. Le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo, dando il via alle indagini e alla ricerca dei responsabili. La scena si ripete in questa zona, dove episodi simili sono stati segnalati in passato.
PRESICCEACQUARICA - Un colpo pianificato e messo a segno in serata, ancora una volta ai danni di un supermercato stavolta nella località di Acquarica nel Basso Salento. In mattinata i malviventi avevano rubato una Dacia Duster di colore bianco nella zona di Ugento.A bordo di quella stessa auto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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