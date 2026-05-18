Cosa: Anteprima romana del film documentario Con la pioggia dentro, interamente dedicato alla figura iconica della musica italiana Giorgio Canali.. Dove e Quando: Mercoledì 20 maggio alle ore 20.30, presso le sale del Cinema Troisi di Roma.. Perché: Per riscoprire la storia del rock indipendente attraverso un intimo ritratto cinematografico, impreziosito dalla presenza del regista e da un attesissimo mini-live acustico del protagonista.. La scena culturale e cinematografica della Capitale si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica d’autore e delle sonorità più ruvide e autentiche del nostro Paese. Mercoledì 20 maggio, infatti, farà il suo debutto assoluto a Roma il documentario Con la pioggia dentro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Con la pioggia dentro: Giorgio Canali al Troisi

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