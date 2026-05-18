Con Custodi Digitali una giornata con il papà delle formiche Fabio Vettori

Il Rotary Club di Clusone, in collaborazione con il Rotaract, ha organizzato un evento dedicato a Fabio Vettori, noto come il “papà delle formiche”. La giornata si è concentrata sulla figura di Vettori e sulla sua attività, coinvolgendo i partecipanti in incontri e presentazioni. Durante l’evento sono stati affrontati vari aspetti delle sue ricerche e delle sue iniziative, offrendo un’occasione di approfondimento sulla sua esperienza nel settore. La manifestazione si è svolta in un clima di interesse e partecipazione.

Il Rotary Club Città di Clusone (in collaborazione con il Rotaract), nell’ambito del progetto Custodi Digitali, promuove giovedì 21 maggio una giornata con Fabio Vettori, illustratore italiano conosciuto dal pubblico come “il papà delle formiche”, con due appuntamenti dedicati a bambini, famiglie e comunità. Fabio Vettori, artista trentino, da oltre cinquant’anni racconta il mondo attraverso le sue inconfondibili formiche, protagoniste di libri, mostre, campagne editoriali e progetti artistici che hanno conquistato generazioni di adulti e bambini. Le sue opere, caratterizzate da ironia, attenzione ai dettagli e forte capacità narrativa, rappresentano un invito a osservare con curiosità, lentezza e umanità il mondo che ci circonda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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