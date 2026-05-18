È stata annunciata la scomparsa improvvisa di Gianclaudio Bressa, figura nota nel mondo politico e istituzionale della regione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che ha suscitato sgomento tra le autorità locali e i cittadini. La sua morte ha lasciato un vuoto nel panorama pubblico, e le reazioni di cordoglio sono state immediate da parte di rappresentanti delle istituzioni e della comunità. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando discussioni e ricordi su il suo operato.

“La morte improvvisa di Gianclaudio Bressa addolora profondamente il Veneto e le sue istituzioni. A nome di tutto il Consiglio regionale esprimo il cordoglio più sincero alla famiglia, ai suoi cari, alla comunità bellunese, al Partito Democratico e a quanti, in tanti anni di impegno pubblico, hanno condiviso con lui responsabilità, battaglie e lavoro istituzionale”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricordando Gianclaudio Bressa, già sindaco di Belluno, parlamentare, senatore e sottosegretario di Stato. “Bressa apparteneva a quella generazione di uomini pubblici per i quali la politica era anzitutto studio, preparazione, conoscenza dei dossier e rispetto delle istituzioni – prosegue il Presidente Zaia –. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Scomparso Gianclaudio Bressa

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