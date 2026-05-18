Comunali sette giorni al voto Il confronto pubblico tra candidati con le domande dei giornalisti

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A sette giorni dal voto, la campagna elettorale si avvicina alla sua conclusione, con il confronto pubblico tra i candidati che si svolgerà nelle prossime ore. Durante l’evento, i giornalisti porranno domande dirette ai candidati su questioni legate alla città e alle proposte per il futuro. L’appuntamento rappresenta uno degli ultimi momenti di discussione pubblica prima delle urne, e si inserisce in un clima di attesa tra gli elettori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pistoia Manca ormai solo una settimana al voto e la campagna elettorale entra nei giorni decisivi. Dopo gli incontri che le varie associazioni di categoria, ma anche alcuni cittadini in rappresentanza dei propri quartieri di residenza, hanno avuto con i candidati sindaco, tutto è pronto per la raffica di domande dei giornalisti, con l’intento di garantire ampia informazione sui programmi che i candidati vorrebbero attuare in caso di vittoria. E sono le due testate di riferimento del territorio pistoiese – La Nazione e Tvl – a organizzare insieme, con impegno e passione, un confronto pubblico fra i tre candidati, aperto a chiunque voglia partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

comunali sette giorni al voto il confronto pubblico tra candidati con le domande dei giornalisti
© Lanazione.it - Comunali, sette giorni al voto. Il confronto pubblico tra candidati con le domande dei giornalisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française

Video Stratégies et trahisons, la chute de la Gauche française

Sullo stesso argomento

Reggio: 3 candidati al confronto, il pubblico sceglie le domandeIl Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà domani, 10 marzo 2026, il primo vero scontro pubblico tra i tre candidati che si...

Leggi anche: Elezioni comunali a Viareggio: Maineri (Pd) lancia l’idea del confronto pubblico tra candidati

comunali sette giorni alComunali, sette giorni al voto. Il confronto pubblico tra candidati con le domande dei giornalistiLa Nazione e Tvl insieme per dare risposte ai cittadini sui temi caldi della città. Appuntamento domani alla Maic ... lanazione.it

comunali sette giorni alElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota | Amministrative Venezia, Reggio Calabria e 16 CapoluoghiElezioni Comunali 2026: quando, dove e come si vota. Comuni al voto per le Amministrative del 24-25 maggio. Focus su sindaci e liste ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web