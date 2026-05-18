A sette giorni dal voto, la campagna elettorale si avvicina alla sua conclusione, con il confronto pubblico tra i candidati che si svolgerà nelle prossime ore. Durante l’evento, i giornalisti porranno domande dirette ai candidati su questioni legate alla città e alle proposte per il futuro. L’appuntamento rappresenta uno degli ultimi momenti di discussione pubblica prima delle urne, e si inserisce in un clima di attesa tra gli elettori.

Pistoia Manca ormai solo una settimana al voto e la campagna elettorale entra nei giorni decisivi. Dopo gli incontri che le varie associazioni di categoria, ma anche alcuni cittadini in rappresentanza dei propri quartieri di residenza, hanno avuto con i candidati sindaco, tutto è pronto per la raffica di domande dei giornalisti, con l’intento di garantire ampia informazione sui programmi che i candidati vorrebbero attuare in caso di vittoria. E sono le due testate di riferimento del territorio pistoiese – La Nazione e Tvl – a organizzare insieme, con impegno e passione, un confronto pubblico fra i tre candidati, aperto a chiunque voglia partecipare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunali, sette giorni al voto. Il confronto pubblico tra candidati con le domande dei giornalisti

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