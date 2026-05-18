Compra sul web un' auto usata versa un anticipo di 2mila euro ma poi scopre che la macchina non esiste | truffato un 46enne
Un uomo di 46 anni ha acquistato un'auto usata tramite internet, versando un anticipo di 2.000 euro, ma ha scoperto che il veicolo non esisteva. La vicenda si è conclusa con la denuncia di una donna di 55 anni da parte dei Carabinieri di San Pancrazio, che hanno identificato e segnalato la responsabile. La truffa è stata portata all'attenzione delle autorità dopo la denuncia dell'acquirente, che ha constatato l’assenza dell’auto promossa nella vendita online.
I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio hanno denunciato una 55enne italiana residente fuori regione. La donna è ritenuta la presunta responsabile di una truffa perpetrata pubblicando un finto annuncio su internet legato alla vendita di automobili usate.I fatti risalgono ad alcuni mesi fa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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