Compra sul web un' auto usata versa un anticipo di 2mila euro ma poi scopre che la macchina non esiste | truffato un 46enne

Un uomo di 46 anni ha acquistato un'auto usata tramite internet, versando un anticipo di 2.000 euro, ma ha scoperto che il veicolo non esisteva. La vicenda si è conclusa con la denuncia di una donna di 55 anni da parte dei Carabinieri di San Pancrazio, che hanno identificato e segnalato la responsabile. La truffa è stata portata all'attenzione delle autorità dopo la denuncia dell'acquirente, che ha constatato l’assenza dell’auto promossa nella vendita online.

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