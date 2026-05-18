La Juventus si trova in una fase difficile, con una serie di risultati deludenti che hanno accentuato le tensioni all’interno del team. L’ultima sconfitta contro una squadra di metà classifica ha evidenziato le difficoltà del gruppo, che appare vulnerabile e senza fiducia. Le recenti prestazioni sono state caratterizzate da errori e mancanza di compattezza, portando a una crescente insoddisfazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione sembra aver portato a decisioni importanti per il futuro della squadra.

La Juventus è entrata nella fase più problematica della sua storia recente. La sconfitta contro la Fiorentina non è stata soltanto un altro passo falso, bensì la fotografia definitiva di una squadra svuotata, nervosa, fragile, incapace di riconoscersi. Lo Stadium ha accompagnato il fischio finale con contestazioni e fischi, mentre Luciano Spalletti lasciava il campo scurissimo in volto, quasi travolto dalla sensazione di aver perso il controllo. Le sue parole nel post partita sono sembrate tutto fuorché casuali: “In settimana parlerò con John Elkann, sarà un’analisi di me stesso: devo presentare qualcosa di più di ciò che ho presentato oggi”. È identitario il problema della Juve. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Comolli, finalmente la Juventus ha capito e lo farà fuori

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