Como Youth Sound vince Mattia Brigo

Ieri sera, 17 maggio, si è conclusa la prima edizione di Como Youth Sound con la finale che ha visto la partecipazione di diversi giovani talenti. La giuria ha ascoltato le esibizioni di vari concorrenti, decidendo infine di premiare uno di loro come vincitore. La manifestazione si è svolta in un locale della città, attirando un pubblico composto principalmente da amici, familiari e appassionati di musica. Tra i partecipanti, si è distinto un giovane artista che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale.

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È avvenuta ieri sera, 17 maggio, la finale della I edizione di Como Youth Sound e la giuria ha decretato i vincitori. Anche il pubblico ha votato il suo preferito. Si è conclusa ieri sera, domenica 17 maggio 2026, alla presenza di un grande numero dispettatori, soprattutto giovani, la finale. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giovanni Franzoni Re della Streif | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Sullo stesso argomento Como Youth Sound, domenica la finale live al Teatro Sociale di ComoIl Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di... Como Youth Sound, vince Mattia BrigoÈ avvenuta ieri sera, 17 maggio, la finale della I edizione di Como Youth Sound e la giuria ha decretato i vincitori. Anche il pubblico ha votato il suo preferito. Si è conclusa ieri sera, domenica 17 ... quicomo.it Como Youth Sound, trionfa Mattia Brigo: talento giovane e musica live conquistano il Teatro SocialeGrande partecipazione alla finale della prima edizione del contest Under30 promosso da Teatro Sociale e AsLiCo. Premio del pubblico agli Underpaid Pigs ... ciaocomo.it